Genmab купит разработчика онколекарств ProfoundBio за $1,8 млрд

Датская Genmab объявила о намерении приобрести биотехнологическую компанию ProfoundBio за $1,8 млрд с целью получить в свой портфель несколько разработок в области лечения рака. Это конъюгаты антитело-лекарство (ADC), которые на сегодняшний день находятся в стадии клинических испытаний. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2024 года.

Среди них Rina-S (ринатабарт сесутекан) – ADC, который в настоящее время проходит испытания первой и второй фазы для лечения рака яичников. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже присвоило препарату Rina-S статус ускоренного рассмотрения. Если Rina-S будет одобрен, Genmab станет прямым конкурентом AbbVie, которой принадлежит онколекарство Elahere (мирветуксимаб соравтанзин).

Также в разработке у ProfoundBio еще два ADC, направленных на борьбу с солидными опухолями и гематологическими злокачественными новообразованиями. ADC-активы ProfoundBio дополнят портфель онкопрепаратов Genmab, в котором уже есть терапия на основе антител. Бестселлером компании является моноклональное антитело Darzalex (даратумумаб), предназначенное для лечения множественной миеломы и амилоидоза легких цепей. Объем продаж Darzalex, разработанного совместно с компанией Janssen, в 2023 году составил $9,7 млрд, что на 22% больше, чем в 2022-м.

gxpnews