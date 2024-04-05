Решение о выдаче принудительной лицензии будет принимать межведомственная комиссия

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности страны. Соответственно, данная комиссия будет принимать решения в том числе о принудительном лицензировании лекарств. Теперь, как сообщает РБК со ссылкой на собственный источник информации, правительство подготовило проект постановления, в котором изложены нюансы ее работы.

Она будет выполнять две основные задачи: рассматривать заявки компаний об использовании изобретений без согласия патентообладателей и готовить соответствующие решения. Возглавит подкомиссию министр экономического развития РФ. В состав также войдут представители Минпромторга, ФАС и Роспатента (в должности не ниже заместителя руководителя). Кроме того, при необходимости на заседания могут быть приглашены чиновники профильных ведомств.

Заявку на использование объектов интеллектуальной собственности без согласия патентообладателя смогут подавать организации, в которых государственные органы (в лице Российской Федерации, субъектов, муниципальных образований) и/или граждане России прямо или косвенно владеют долей от 75%. Еще одно условие – отказ патентообладателя на запрос об использовании изобретения или отсутствие ответа в течение 30 дней. При этом заявитель должен предоставить комиссии сведения о наличии производственных мощностей для использования изобретения, данные о товарах и услугах, которые планируется выпускать, и ожидаемом ценообразовании.

В первую очередь заявку будет рассматривать Минэкономразвития (в течение пяти рабочих дней), затем – остальные ведомства – члены комиссии и профильный госорган (например, если речь идет о лекарствах, то это Минздрав). Каждый из них по итогу рассмотрения подготавливает заключение в сфере своей компетенции. Если более половины заключений положительные, проект решения о выдаче принудительной лицензии выносится на рассмотрение, в ходе которого принимается финальное решение по принципу простого большинства, а при равенстве количества голосов окончательное слово остается за председательствующим на комиссии.

По мнению заместителя главы Минпромторга Василия Осьмакова, создание такой подкомиссии станет одним из этапов достижения технологического суверенитета. Российские производители получат «простой и понятный механизм защиты от рисков прекращения поставок и отказов в лицензиях со стороны иностранных правообладателей», уверен он.