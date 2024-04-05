FDA одобрило антибиотик широкого спектра действия от Basilea Pharmaceutica

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило инъекционный препарат Zevtera (цефтобипрол медокарил натрия) от компании Basilea Pharmaceutica. Это антибиотик для лечения взрослых со стафилококковыми инфекциями кровотока, бактериальной пневмонией или острыми бактериальными инфекциями кожи.

Препарат Zevtera достиг основной цели при проверке эффективности в ходе клинического испытания. «FDA стремится содействовать появлению новых антибиотиков, когда они оказываются безопасными и эффективными, а препарат Zevtera предоставит дополнительный вариант лечения серьезных бактериальных инфекций», – прокомментировал решение регулятора директор Центра оценки и исследования лекарственных средств FDA по борьбе с инфекционными заболеваниями Питер Ким.

Антибиотикорезистентность включена Всемирной организацией здравоохранения в число 10 глобальных угроз здоровью людей. К 2050 году она может стать причиной смерти 10 млн человек в год. На сегодняшний день из-за антимикробной резистентности ежегодно погибают 5 млн человек, причем около полумиллиона из этого количества приходится на государства Европы и Центральной Азии.

gxpnews