Китайская фармкомпания разработала аналог Ozempic от Novo Nordisk

Китайский фармпроизводитель Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering намерен вывести на национальный рынок аналог препарата от диабета Ozempic (Novo Nordisk), который получил название Jiyoutai. Срок действия патентов Novo в Китае на преапраты с действующим веществом семаглутид истекает в 2026 году.

Как пишет Reuters, в Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering надеются добиться признания патента на семаглутид недействительным. Если это произойдет, на местном рынке появится конкурент, что снизит спрос на препараты семаглутида от Novo.

На вопрос о возможных последствиях появления аналогов китайского производства представитель Novo заявил: «Мы надеемся на дальнейшую правовую защиту инноваций в Китае как на способ стимулирования разработок новых лекарственных препаратов и внедрения новых методов лечения».

Продажи Ozempic в Китае в прошлом году выросли более чем в два раза и составили 4,8 млрд датских крон ($694 млн), что составляет 5% от общего объема продаж препарата в 95,7 млрд крон.

gxpnews