ФМБА расширило список индикаторов риска при контроле за безопасностью донорской крови

ФМБА России добавило новые пункты в список индикаторов риска для контроля за безопасностью донорской крови, используемой для переливания — их количество увеличилось с 126 до 137, также появились подпункты. В частности, теперь медорганизации, в которые поставляется кровь, должны ежегодно проводить аудит условий хранения крови у организации-поставщика. Соответствующий приказ №288 от 22 декабря 2023 года опубликован на портале правовой информации.

Также необходимо учитывать, содержится ли в извещении об осложнениях в связи с использованием донорской крови полная информация о происхождении крови (возраст, пол и другие данные о доноре), идентификационный код донора и донации, а также вид реакции. Информация об этом должна быть передана в течение максимум пяти дней.

По данным Минздрава РФ, в России заготовку, хранение донорской крови и ее компонентов осуществляет 327 организаций. Среди них 79 — станции переливания крови, 20 — центры крови, 228 — отделения переливания крови.

В начале 2024 года Минздрав РФ обновил порядок использования донорской крови медучреждениями. Теперь вся информация о поступлении и расходовании крови, ее запасе и безопасности должна вноситься в унифицированную форму медицинской документации № 494/у-1.

Кроме того, заявки на выдачу донорской крови стали персонализированными: помимо обоснования и характеристик необходимой крови, в них теперь придется указывать все данные пациента, а также ФИО врача, составляющего заявку.

gxpnews