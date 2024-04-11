Правительство изменило правила маркировки медицинских изделий с ограниченным сроком службы

Остатки медизделий с ограниченным сроком службы могут быть реализованы без маркировки до 31 августа. Правила не будут распространяться на медорганизации и им не потребуется наносить коды маркировки таких медизделий для их хранения, перевозки или безвозмездной передачи.

Правительство изменило правила маркировки медицинских изделий, это закреплено в постановлении № 392 от 29.03.2024. Документ вступил в силу с 5 апреля.

Остатки медизделий с ограниченным сроком службы могут быть реализованы без маркировки до 31 августа 2024 года. Требование не распространяется на медицинские организации, которые могут хранить, перевозить и безвозмездно передавать уже приобретенные медизделия без нанесения маркировки.