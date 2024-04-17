В Берлине построят завод по производству олигонуклеотидов

Компания Asahi Kasei Bioprocess и контрактный производитель лекарств на основе ДНК и РНК Axolabs договорились о стратегическом партнерстве, которое глобально направлено на ускорение разработки олигонуклеотидных терапевтических препаратов. В рамках соглашения в Берлине будет построено предприятие по выпуску таких лекарств.

Предприятие площадью 5500 кв. м предназначено для обслуживания как малых, так и крупных коммерческих производств, поясняют в компаниях-партнерах. «Наш совместный технический опыт и стратегическое единство укрепят наше стремление удовлетворить и превзойти растущие потребности в области олигонуклеотидной терапии», – заявил Крис Ромбах, вице-президент по продажам и маркетингу Asahi Kasei Bioprocess. Начало работы нового производственного комплекса запланировано на конец 2024 года.

Олигонуклеотиды – новый класс лекарств, которые содержат активные вещества, полученные из ДНК или РНК. Они обладают потенциалом для лечения широкого спектра заболеваний, таких как рак и генетические нарушения. Это связано с тем, что они могут избирательно манипулировать такими процессами в организме, как «экспрессия генов, сплайсинг и производство белков».

gxpnews