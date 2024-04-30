Россельхознадзор подготовил приказ о порядке ввода ветлекарств в гражданский оборот

Россельхознадзор разработал проект приказа, утверждающего порядок предоставления ведомству данных о сериях и партиях произведенных и импортируемых ветеринарных лекарств в целях их вывода в гражданский оборот на территории страны. Документ опубликован и доступен для общественного обсуждения.

Импортеры и производители должны загружать эти сведения в личном кабинете в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Это данные о номере серии (партии), дате производства и сроке годности лекарств, объеме выпуска и количестве доз, фасовке, сведения о производителе, а также первоначальном складе хранения и дате предоставления сведений.

Также в систему потребуется вносить реквизиты протокола испытаний ежегодного исследования федеральной лабораторией одной серии препарата, поступившей в течение года в гражданский оборот. Информация о поступающих в оборот лекарствах публикуется в течение пяти рабочих дней после поступления сведений.

Отдельно необходимо загружать документы, предусмотренные ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», о качестве препарата: дата и номер сертификата качества, дата и номер подтверждения уполномоченного лица, протокол испытаний первых двух серий новых ветлекарств.

Помимо этого, проект приказа предполагает аннулирование приказа № 605 от 13 июня 2018 года «Об утверждении Порядка осуществления выборочного контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения» во избежание дублирования обязанностей. При этом в новом документе порядок проведения службой выборочного контроля не регламентируется.

gxpnews