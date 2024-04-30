AstraZeneca получила $2,18 млрд чистой прибыли в первом квартале 2024 года

AstraZeneca сообщила о чистой прибыли в размере $2,18 млрд в первом квартале 2024 года, что значительно больше, чем $1,80 млрд за аналогичный период прошлого года. Общая выручка увеличилась на 19%, до $12,68 млрд, в первом квартале 2024 года по сравнению с $10,88 млрд в январе – марте 2023-го.

По информации британско-шведской компании, рост обусловлен в первую очередь высокими продажами онкологических препаратов (+26% дохода в этом секторе). На втором месте – продажи сердечно-сосудистых, почечных и метаболических лекарств (+23%), далее – респираторных и иммунологических (+17%), а также орфанных (16%).

«Компания AstraZeneca очень успешно начала 2024 год, продемонстрировав значительный рост общего дохода на 19% в первом квартале. Мы продолжаем активно развивать наши разработки, и уже в этом году мы объявили о положительных результатах испытаний Imfinzi и Tagrisso при раке легких. Данные обоих исследований будут представлены на пленарном заседании ASCO в июне», – заявил генеральный директор фармпроизводителя Паскаль Сорио.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат «Фазенра» (бенрализумаб) от AstraZeneca в качестве дополнительной поддерживающей терапии у детей в возрасте от 6 до 11 лет с тяжелой астмой и эозинофильным фенотипом.

gxpnews