В Петербурге 14-15 мая пройдет 31-й Российский фармацевтический форум

Участников ждет 20+ тематических потоков по ключевым для индустрии вопросам. Предусмотрен максимум возможностей для неформального общения, продуктивная работа и качественный отдых. Общение с коллегами и разный формат работы на площадке позволят решить самые разные вопросы в одном месте и в одно время.

Регуляторы на площадке

Основное внимание в пленарной сессии будет уделено вопросам инновационных разработок, экономической эффективности, национальной лекбезопасности, потребностям рынка, мерам господдержки, межведомственному взаимодействию. Вопросы государственного сегмента фармотрасли волнуют каждого участника рынка. Обсуждать их будут по деловой программе форума с представителями регуляторных органов.

Регуляторов будут представлять Министерство здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, ФАС России, Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик Минпромторга РФ.

Клинические исследования

Возможности медицины и развитие фармацевтического рынка во многом зависят от появления инновационных лекарственных средств. В связи с геополитической ситуацией на отечественном рынке доля таких препаратов в перспективе может только снизиться из-за сокращения клинических исследований оригинальных препаратов, проводимых международными компаниями на территории РФ.

На сессии о клинических исследованиях будут обсуждаться вопросы трансформации рынка КИ и вызовы, с которыми столкнулась фармацевтическая отрасль в последние годы. Эксперты затронут вопросы реализации клинической программы оригинальных препаратов и развития разработок воспроизведенных препаратов, стратегии развития КИ международных компаний, электронный СМК, системы оптимизации проведения КИ и другие.

Среди спикеров и участников – российские и международные фармкомпании Acino Pharma, AstraZeneca, Gedeon Richter, IPSEN, Swixx Biopharma LLC, «Такеда», «Штада», «Пфайзер», «Биннофарм», «Фармстандарт», «Эвалар», «НоваМедика», «Герофарм» и другие.

Коммерческий сегмент

Любому производителю важна коммерческая составляющая бизнеса. Эксперты будут говорить о главных векторах трансформации фармбизнеса в новых экономических условиях, обсудят инновационные разработки, развитие аптечного ритейла и дистрибуции лекарственных препаратов, производство и доступность ОТС и БАД для потребителей, электронный рынок, поговорят о стратегическом маркетинге и внедрении цифровых технологий в отрасли. Среди участников – дистрибьюторы и крупные аптечные сети.

Кроме того, в программу включены сессии, посвященные вопросам лекарственного обеспечения и госпрограммам в здравоохранении, ценовому регулированию и развитию системы госзакупок с участием представителей министерств, Госдумы и других ведомств.

Кроме официальной части, гостей ждет традиционное, уже ставшее легендарным общение в кулуарах Российского фармацевтического форума – это та самая часть программы, которая получает оценку двадцать из десяти от участников.

Специальные условия: по промокоду VADEMECUM 2024 предоставляется скидка 10%.

Регистрация на форум здесь

Подробности деловой программы и полный список спикеров можно найти на сайте мероприятия.