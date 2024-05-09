Инъекционный каботегравир от ViiV Healthcare одобрен в Великобритании

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) выдало разрешение на применение двух новых препаратов каботегравира компании ViiV Healthcare, применяемых для профилактики ВИЧ-инфекции.

В число одобренных препаратов входят таблетки Apretude 30 мг, покрытые пленочной оболочкой, и суспензия Apretude 600 мг с пролонгированным высвобождением для инъекций. Препараты применяются в качестве доконтактной профилактики заболевания.

Каботегравир в форме суспензии, который необходимо вводить подверженному риску заражения ВИЧ пациенту раз в два месяца, стал первым инъекционным препаратом для профилактики ВИЧ, разрешенным в Великобритании. Благодаря этому люди из группы риска могут перейти с пероральной терапии (таблетки против ВИЧ применяются ежедневно) на шесть инъекций каботегравира в год.

Схема лечения начинается с двух первых ежемесячных инъекций, затем по одной инъекции каждые два месяца. Перед началом приема каботегравира требуется проверить пациента на наличие ВИЧ.

Результаты исследований каботегравира продемонстрировали его более высокую эффективность по сравнению с ежедневным пероральным приемом эмтрицитабина /тенофовира дизопроксила фумарата (FTC/TDF), что является стандартным PrEP при ВИЧ.

gxpnews