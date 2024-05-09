«Дочка» индийской Zydus получит единственный одобренный для лечения прогерии препарат

Дочерняя компания индийской Zydus Lifesciences – Sentynl Therapeutics – объявила о приобретении у Eiger BioPharmaceuticals препарата Zokinvy (лонафарниб). Это первое и пока единственное средство, получившее одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое направлено на лечение крайне редкого заболевания – синдрома Хатчинсона – Гилфорда (прогерия).

Прогерия – редкое генетическое заболевание со скорым смертельным исходом (средний возраст наступления смерти – 14 лет), вызывающее преждевременное старение. Его проявления: низкий рост, черепно-лицевые аномалии, физические изменения при старении (морщины, облысение и другое).

После одобрения в США в 2020 году Zokinvy также получил разрешение в Европейском союзе и Великобритании в 2022 году, а в январе 2024 года – в Японии. Годовой курс лечения Zokinvy – $1 млн. Согласно данным из открытых источников, препарат может продлить жизнь пациентов с прогерией на несколько лет, но причину заболевания он не устраняет.

Sentynl получила препарат за $45,2 млн. Сделка состоялась после того, как в апреле этого года Eiger и ее дочерние компании подали в суд заявление о банкротстве. Для продажи Zokinvy был проведен аукцион. Теперь Sentynl владеет правами на Zokinvy по всему миру и будет контролировать его производство и коммерциализацию.

gxpnews