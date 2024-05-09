Solopharm сохранил за собой право на выпуск препарата «Трекрезан»

Суд по интеллектуальным правам отменил обеспечительные меры, которые ранее были наложены на действия с товарным знаком «Трекрезан» (иммуномодулирующий препарат). С этим решением суд встал на сторону петербургской компании Solopharm в споре с АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», предметом которого является право на реализацию товара под данным товарным знаком. Информация об этом появилась на портале «Электронное правосудие», заметил РБК.

В качестве третьего лица к процессу была привлечена зарегистрированная на Кипре Nelovia LTD – учредитель ООО «Гротекс» (юрлицо Solopharm). Как отмечается в источнике, с 1990-х годов «Трекрезан» производили на Усолье-Сибирском химико-фармацевтическом заводе (Иркутская область), а товарный знак принадлежал его правопредшественнику – Усолье-Сибирскому химкомбинату.

После реорганизации предприятия факт правопреемства подтвержден не был. В октябре 2020 года Nelovia приобрела права на товарный знак «Трекрезан» для выпуска препарата на петербургской площадке Solopharm. Чтобы реализовывать под ним свою продукцию, компания обратилась в Палату по патентным спорам с просьбой снять с «Трекрезана» правовую охрану. В ответ на это Усолье-Сибирский химфармзавод подал иск.

Сначала суд по интеллектуальным правам встал на сторону химфармзавода и наложил на действия с товарным знаком обеспечительные меры, но после более детального анализа на заседании в мае пришел к выводу, что аргументация истца недостаточна для того, чтобы запретить Nelovia право на реализацию продукции под этим товарным знаком.

gxpnews