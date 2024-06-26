FDA одобрило первое и единственное средство от чрезмерного потоотделения

FDA одобрило гель Sofdra (sofpironium) для лечения первичного гипергидроза подмышечных впадин. Это первый и единственный топический препарат от этого заболевания, зарегистрированный регулятором.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило гель Sofdra (sofpironium) для лечения первичного гипергидроза подмышечных впадин. Об этом сообщила австралийская дерматологическая компания Botanix, разработавшая средство.

Это первый и единственный одобренный регулятором топический препарат от заболевания, вызывающего чрезмерное потоотделение. Он представляет собой гель для местного применения, в котором содержится 12,45% активного вещества sofpironium.

Sofpironium действует как антагонист мускариновых рецепторов. Он связывается с мускариновыми ацетилхолиновыми рецепторами типа М3, расположенными в потовых железах, и блокирует передачу нервных импульсов, которые стимулируют потоотделение.

Решение FDA основано на результатах двух клинических испытаний CARDIGAN III фазы, в которых принял участие 701 пациент. Исследования показали значительное снижение потоотделения при использовании Sofdra.

Первые пациенты смогут получить гель уже в III квартале этого года. Botanix планирует осуществить полноценный вывод препарата на рынок в начале IV квартала.

Как сообщает компания, около 10 млн человек в США страдают от гипергидроза. Заболевание серьезно сказывается на работоспособности, эмоциональном состоянии и личных отношениях с другими людьми. Гипергидроз — наследственная болезнь, которая проявляется, как правило, в детстве или подростковом возрасте. В качестве лечения применяют антиперспиранты, ионофорез (т.е. с помощью гальванических токов), ботокс. В тяжелых случаях проблему устраняют посредством хирургической операции.

Фото: Racool_studio / Freepik

Владимир Заболотских

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