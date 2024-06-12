Сергей Трифонов покинул Solopharm

Кто займет освободившуюся должность в компании, пока не сообщается.

В интервью изданию «Деловой Петербург» Трифонов сообщал, что закончил обучение на лечебном факультете в Медицинской академии им. И.И. Мечникова в Санкт-Петербурге, затем 10 лет работал в фармдистрибьюторе «Фарм Тамда 77», позднее объединившемся с другими компаниями в группу «РОСТА». Директор по бюджетным продажам – последняя должность, которую занимал Трифонов в этой ГК. Затем он 4 года проработал в фармпроизводителе Rompharm.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Гротекс» зарегистрировано в 2010 году. Компания основана Олегом Жеребцовым после продажи своей доли в созданной им сети гипермаркетов «Лента». Более 97% компании принадлежит кипрской Nelovia. В 2014 году «Гротекс» выпустила первую серию инфузионных растворов на собственном заводе, возводимом в 2011–2013 годах. В апреле 2022 года «Гротекс» запустил завод по выпуску твердых лекарственных форм, также фармпроизводитель выпускает БАДы. С июня 2023 года компания строит завод по производству гормональных препаратов за 9,5 млрд рублей.

Сейчас в портфеле «Гротекс» имеется 250 препаратов по различным терапевтическим направлениям, еще 43 лекарства и медизделия находятся на стадии регистрации.

В июне 2023 года в «Гротекс» также сменился гендиректор, тогда эту должность покинул Олег Жеребцов, заняв пост председателя совета директоров компании и главы группы компаний Solopharm. На его место пришел Павел Семьянов, до этого занимавший должность финансового директора компании.

Фото: YouTube-канал компании Solopharm

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