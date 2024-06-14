ГК «Юнимед» вложит 40 млн рублей в производство шовного материала в Одинцово

Фонд одобрил заявку инвестора на получение льготного займа по программе «Приобретение оборудования». Инвестиции будут направлены на закупку, монтаж и запуск оборудования по производству шовных материалов. На предприятии будут работать около 30 сотрудников. Ожидается, что продукция завода сможет заместить иностранные аналоги на российском рынке медизделий.

ГК «Юнимед» – отечественный производитель лабораторного оборудования и расходных материалов, основан в 1994 году. Весной 2022 года приморский дистрибьютор «Церебрум» вошел в сделку с ГК «Юнимед». Объединенная группа компаний сосредоточила поставки, разработку и производство оборудования и расходных материалов для клинической лабораторной диагностики. Летом 2022 года «Церебрум» закрыл сделку по приобретению основного производственного актива «Юнимеда» – завода «Эйлитон», выпускающего пробирки для взятия венозной крови и гематологические анализаторы. Сумма сделки не раскрывалась.

В октябре 2022 года ГК «Юнимед» приступила к выпуску гематологических автоматических анализаторов «Гемадифф 3». Суммарные инвестиции компании в разработку и производство медизделий превысили 700 млн рублей.

В мае 2023 года стало известно, что ГК «Церебрум»-«Юнимед»-«Эйлитон» вложит 583 млн рублей в расширение производства расходных материалов для лабораторной диагностики в подмосковной особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна». Оператором проекта выступит ООО «Лабиндустрия». Предполагается, что ГК возведет на территории ОЭЗ производственный комплекс площадью не менее 7 тысяч кв. м. В нем будут разрабатывать и серийно выпускать комплектующие для клинической лабораторной диагностики. На новых площадях ГК планирует запустить литьевое производство комплектующих для изготовления капиллярных пробирок