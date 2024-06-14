Экс-начальника отдела продаж «Марбиофарма» заподозрили в коммерческом подкупе

В Марий Эл следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела продаж фармкомпании. Его подозревают в получении 1 млн руб. от предпринимателя за приоритет при покупке продукции фармпроизводителя. Как стало известно «ФВ», речь идет о бывшем сотруднике завода «Марбиофарм».

Следственный комитет по Республике Марий Эл возбудил дело в отношении начальника отдела продаж компании по производству лекарств по статье о получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч.8 ст.204 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. Речь идет о бывшем сотруднике АО «Марбиофарм», подтвердил «ФВ» гендиректор завода Валерий Жоров.

По версии следствия, с февраля 2021 года по декабрь 2023-го подозреваемый получил от предпринимателя 1 млн руб. за предоставление ему приоритетного права покупки продукции компании.

«Основные отгрузки происходили в 2021-22 годах, до смены руководства завода. Об эксклюзивности отгрузок речи не идет, продукт отгружался еще одному контрагенту. Также не было зафиксировано завышения или занижения цены продукта при отгрузках этому ИП», — рассказал Жоров.

«Марбиофарм» принадлежит компании «Биотэк», основателя которой Бориса Шпигеля в январе Измайловский районный суд Москвы признал виновным по делу о коррупции. Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил взятки от Шпигеля в виде денег и ценностей на общую сумму свыше 31 млн руб., включая Mercedes Benz и часы Breguet за то, что лоббировал интересы компании «Биотэк» при заключении госконтрактов по поставкам медизделий. Приговор не вступил в силу, так как его обжалуют.

В феврале Арбитражный суд Республики Марий Эл прекратил производство по заявлению налоговой службы о признании «Марбиофарма» несостоятельным (банкротом) и введении процедуры наблюдения. До этого УФНС России по Республике Марий Эл просило включить требования на общую сумму в 27,5 млн руб., в том числе во вторую очередь реестра требований кредиторов требований по обязательным платежам в сумме 21 млн руб., в третью очередь — требования по обязательным платежам в размере 6,5 млн руб.

Фото: marbiopharm.ru

Дина Коблова

Ольга Коберник

pharmvestnik