Представителям фармотрасли и ученым вручили государственные награды

Гендиректор АРФП Виктор Дмитриев получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Член-корреспондент РАН Петр Чумаков удостоен Госпремии за открытие новых подходов к лечению рака.

В соответствии с Указом президента № 187 от 14.03.2024 генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев удостоен медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. 11 июня в Министерстве промышленности и торговли награду ему вручил глава ведомства Антон Алиханов. Он поблагодарил всех награжденных за заслуги в укреплении экономического потенциала России, сообщили в пресс-службе АРФП.

12 июня в Кремле президент Владимир Путин вручил Государственные премии Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год. В числе лауреатов – молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков. Он удостоен премии за цикл фундаментальных и прикладных работ по изучению функций гена основного опухолевого супрессора р53 в норме и патологии. «Его авторству принадлежит целая серия фундаментальных открытий, позволивших создать новое направление в медицине – это лечение опухолевых заболеваний с помощью полезных свойств некоторых вирусов, так называемых онковакцин. Их широкие клинические исследования начнутся уже в текущем году в одном из флагманов по борьбе с раком в нашей стране – Онкологическом институте имени Герцена», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Фото: kremlin.ru

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