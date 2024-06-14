«Р-Фарм» вывел на российский рынок радиохирургическую платформу ZAP-X без кобальта

Росздравнадзор выдал регудостоверение на прибор 7 июня 2024 года. ZAP-X объединяет в себе медицинский линейный ускоритель разработки IMG Altair и камеру с защитой пациента от излучения, в которой радиохирургические пучки направляются под тысячами углов, фокусируясь на опухоли. В системе не используется кобальт, поэтому прибор позволяет проводить лечение опухолей головного мозга и иных заболеваний головы и шеи без облучения здоровых тканей.

ZAP-X обладает системой самоэкранирования, поэтому может инсталлироваться как в специализированных клиниках, так и обычных кабинетах врачей, так как не требует подготовки системы защиты от облучения.

Платформа вышла на рынок и начала массово применяться в 2022 году. В ноябре того же года прибор был инсталлирован в Польше, в апреле 2023 года – во Франции, в июне – в Южной Корее, а также получил одобрение на применение в Китае. Весной 2023 года с помощью него было пролечено более 1 тысячи пациентов.

Zap Surgical Systems основана Джоном Адлером, первопроходцем радиохирургии и одним из изобретателей системы Cyberknife (Кибернож), однако кибернож получился дорогим в обслуживании и лечении пациентов. В результате система не получила массового распространения, оказавшись доступной только для крупных систем здравоохранения или пациентов, которые могли оплатить лечение. Предполагается, что лечение с применением Zap-X должно быть дешевле для пациентов. Объем привлеченных инвестиций в проект составил $82,5 млн, выручка компании в 2023 году – $13 млн.

«Р-Фарм» – системообразующая российская компания, производитель и поставщик оригинальных лекарств, а также дистрибьютор и поставщик лабораторного и диагностического медоборудования. Поставки линейных ускорителей не новая отрасль для холдинга. Среди активов компании – ООО «Фабрика РТТ», которое в 2019 году локализовало в Дубне Московской области производство трех видов ускорителей американской Varian. С 2022 года «Фабрика РТТ» поставила более 30 ускорителей в российские клиники. До конца 2023 года компания планировала инсталлировать ускоритель TrueBeam в онкодиспансере в Омске, в 2024 году намерена заключить не менее 10 контрактов на поставку ускорителей Halcyon.

Помимо медоборудования для терапии онкозаболеваний, холдинг занимается поставками диагностической медтехники. Долгое время «Р-Фарм» занимался дистрибуцией тяжелой медтехники Canon Medical System и даже планировал локализацию производства в России. В апреле 2024 года «Р-Фарм» вывел на российский рынок компьютерный томограф QuantumEye 789 (выпускается в версии 256/512 срезов) производства китайской MinFound Medical Systems.

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