В РФ выпущена первая партия препарата от болезни Бехтерева

В России в гражданский оборот вышла первая партия препарата от болезни Бехтерева с действующим веществом сенипрутуг. Его разработкой занималась компания Biocad совместно с учеными РНИМУ им. Н. И. Пирогова и Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

Болезнь Бехтерева – хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность у больных, которых в России насчитывается около 250 тысяч, могут привести к ограничениям в подвижности. Помимо сенипрутуга, Biocad выпускает препарат для устранения симптомов болезни Бехтерева «Эфлейра» (нетакимаб).

При этом в мае министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что препарат появится в продаже ориентировочно через три месяца – в августе. Затем он анонсировал включение сенипрутуга в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

gxpnews