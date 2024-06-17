В США 24 компании занялись разработкой вакцины от высокопатогенного вируса гриппа птиц

В Минсельхозе США объявили о разработке вакцины для иммунизации крупного рогатого скота против высокопатогенного вируса гриппа птиц, распространяющегося на местных фермах и ставшего причиной заражения не только животных, но и людей. Над этой задачей работают 24 компании, рассказали в ведомстве. Об этом сообщает Reuters.

Срок, в течение которого может появиться первый препарат-кандидат, не определен. «Это может произойти завтра, может занять шесть месяцев, а может и год», – заявил глава министерства Том Вилсэк. По данным ведомства, с конца марта птичий грипп зафиксирован в 90 молочных стадах в 12 штатах. Заразились в том числе люди – двое работников фермы в Мичигане и один в Техасе.

Ожидается, что появление вакцины поможет уменьшить потенциальные убытки предприятий по выпуску молочной продукции. Помимо того, Минсельхоз США проводит исследование потенциального распространения вируса между коровами через дыхательные пути и готовит программу массового тестирования молока.

Программа призвана расширить возможности тестирования на вирус, позволяя здоровым стадам перемещаться через границы штатов без обязательного предъявления отрицательного результата теста на грипп птиц.

«Речь идет не о перелетных птицах, а о перемещении коров, людей, транспортных средств и оборудования, которые могут переносить вирус. Вот почему биобезопасность становится просто невероятно, невероятно важной», – добавил министр.

gxpnews