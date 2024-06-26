Серийные отечественные бионические протезы ног Steplife будут на 30-40% дешевле импортных

Компания «Степлайф» (ранее – ООО «ГК «Салют Орто») разработала серийную модель протеза бедра с микропроцессорным управлением Steplife B7. В новой версии 95% компонентов изделия производятся из российских комплектующих. Изделие предназначено для тех, кто ранее привык к использованию немецкого коленного модуля C-leg: геометрия конструкции схожа, но все алгоритмы, электроника и гидравлика разработаны в России. Предполагается, что это облегчит переход пациентов с немецких модулей на российские разработки. Ожидается, что отпускная стоимость продукции Steplife будет на 30-40% дешевле западных аналогов, цена на которые по состоянию на 2024 года стартует от 1,49 млн рублей.
По словам гендиректора ООО «Степлайф» Ивана Худякова, Steplife B7 построен на основе технологии электронной опорной трубки с встроенными тенздатчиками, считывающими более 32 млн операций. Один из датчиков измеряет давление, оказываемое весом человека на протез, второй определяет смещение центра тяжести в продольной плоскости. Технология, которая применяется в протезе, уникальная для российского рынка: она позволяет пациенту активно передвигаться, ездить на велосипеде и даже переходить в режим спокойного бега с помощью мобильного приложения. Для этого протез с помощью математических алгоритмов сможет просчитывать движения человека и подстраиваться под них.
«Сейчас Steplife B7 предназначен для тех, кто ранее привык к использованию немецкого коленного модуля C-leg: геометрия конструкции схожа, но все алгоритмы, электроника и гидравлика уже наши. Это поможет людям более комфортно переходить с привычных немецких модулей на наши, российские разработки» — пояснил Иван Худяков.
В новой версии 95% компонентов изделия производятся из российских комплектующих. Запуск серийной продажи ожидается в 2024 году. Отпускная стоимость продукции Steplife на 30-40% дешевле западных аналогов: например, тот же модуль C-leg может стоить от 1,49 млн рублей за единицу.
Объем инвестиций в проект не раскрывается, однако в 2023 году компания занималась привлечением инвестиций в разработку отечественных протезов ног, оценивая необходимую сумму в 60-150 млн рублей.
Компания «Степлайф» (ГК «Салют Орто», резидент «Сколково») – российский производитель высокотехнологичных протезов ног как с пневматическим, так и микропроцессорным управлением. Первый прототип протеза ноги с применением коленного модуля Steplife P5 с пневматической системой для управления фазой был разработан в 2020 году в результате опытно-конструкторских работ на базе инновационного центра «Сколково» с привлечением врачей из Москвы и регионов России.
Летом 2022 года компания запустила производство отечественных пневматических коленных модулей для протезов ног Steplife P5. Объем инвестиций в проект не раскрывается, мощность предприятия составит до 5 тысяч компонентов в год. Тогда же в компании в компании отчитались о завершении тестирования отечественного бионического протеза с микропроцессором.
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Степлайф» (ранее юрлицо называлось ООО «Группа компаний «Салют Орто») зарегистрирована в 2019 году и на 100% принадлежит АО «Степлайф». В 2023 году выручка компании составила 113 млн рублей, чистая прибыль – 23,5 млн рублей.
Фото: «Степлайф»