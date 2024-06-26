Серийные отечественные бионические протезы ног Steplife будут на 30-40% дешевле импортных

По словам гендиректора ООО «Степлайф» Ивана Худякова, Steplife B7 построен на основе технологии электронной опорной трубки с встроенными тенздатчиками, считывающими более 32 млн операций. Один из датчиков измеряет давление, оказываемое весом человека на протез, второй определяет смещение центра тяжести в продольной плоскости. Технология, которая применяется в протезе, уникальная для российского рынка: она позволяет пациенту активно передвигаться, ездить на велосипеде и даже переходить в режим спокойного бега с помощью мобильного приложения. Для этого протез с помощью математических алгоритмов сможет просчитывать движения человека и подстраиваться под них.

«Сейчас Steplife B7 предназначен для тех, кто ранее привык к использованию немецкого коленного модуля C-leg: геометрия конструкции схожа, но все алгоритмы, электроника и гидравлика уже наши. Это поможет людям более комфортно переходить с привычных немецких модулей на наши, российские разработки» — пояснил Иван Худяков.

В новой версии 95% компонентов изделия производятся из российских комплектующих. Запуск серийной продажи ожидается в 2024 году. Отпускная стоимость продукции Steplife на 30-40% дешевле западных аналогов: например, тот же модуль C-leg может стоить от 1,49 млн рублей за единицу.

Объем инвестиций в проект не раскрывается, однако в 2023 году компания занималась привлечением инвестиций в разработку отечественных протезов ног, оценивая необходимую сумму в 60-150 млн рублей.

Компания «Степлайф» (ГК «Салют Орто», резидент «Сколково») – российский производитель высокотехнологичных протезов ног как с пневматическим, так и микропроцессорным управлением. Первый прототип протеза ноги с применением коленного модуля Steplife P5 с пневматической системой для управления фазой был разработан в 2020 году в результате опытно-конструкторских работ на базе инновационного центра «Сколково» с привлечением врачей из Москвы и регионов России.

Летом 2022 года компания запустила производство отечественных пневматических коленных модулей для протезов ног Steplife P5. Объем инвестиций в проект не раскрывается, мощность предприятия составит до 5 тысяч компонентов в год. Тогда же в компании в компании отчитались о завершении тестирования отечественного бионического протеза с микропроцессором.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Степлайф» (ранее юрлицо называлось ООО «Группа компаний «Салют Орто») зарегистрирована в 2019 году и на 100% принадлежит АО «Степлайф». В 2023 году выручка компании составила 113 млн рублей, чистая прибыль – 23,5 млн рублей.

Фото: «Степлайф»

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