Регистрацию в системе маркировки прошли 53 производителя и импортера кресел-колясок

C 1 сентября стартует новый этап введения обязательной маркировки ряда технических средств реабилитации (ТСР), таких как кресла-коляски, ортопедические изделия, медизделия, применяемые при недержании. Производители и импортеры начнут в обязательном порядке предоставлять регуляторам сведения о выводе товара из оборота. Настоящее и будущее маркировки игроки рынка и эксперты отрасли обсудили 24-25 июня в ходе IX Национального форума «Надежда на технологии».

Согласно статистике, сегодня в системе маркировки регистрацию прошли 53 производителя и импортера кресел-колясок, а всего в обороте находится более 400 тысяч их маркированных медизделий. Кроме того, в системе числятся 23 производителя-импортера ортопедических изделий (1,7 млн товаров с маркировкой в обороте) и 1 100 производителя-импортера изделий, используемых при недержании (19,6 млн товаров в обороте).

«Маркировка позволит проконтролировать расходование бюджетных средств, в режиме онлайн отслеживать обеспечение населения такими изделиями, а также создаст механизм, который будет препятствовать их хищениям и перепродаже», – заявил в ходе выступления на форуме Егор Жаворонков, руководитель группы социально значимых товаров ЦРПТ.

Напомним: введение обязательной маркировки перечисленных видов ТСР проводится в стране с прошлого года. Параллельно проходит подготовка к обязательной маркировке еще ряда средств реабилитации – это трости, костыли, опоры и поручни, функциональные узлы протезов, противопролежневые матрасы и подушки, кресла-стулья с санитарным оснащением и другие.

«Введение требований по маркировке ТСР и передача в систему маркировки сведений о каждом этапе позволит обеспечить контроль в первую очередь в сегменте социального обеспечения граждан соответствующими изделиями», – заявил во время своего выступления Олег Тухватуллин, заместитель директора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ.

С 1 сентября 2024 года также начнется эксперимент по маркировке ряда медицинских изделий, в том числе презервативов, имплантатов для пластических операций, филлеров, косметических нитей, пробирок, медицинских масок, шприцев инфузионных систем, салфеток.

gxpnews