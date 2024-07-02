Эксперты предостерегли фармкомпании от ошибок при заключении рекламных договоров

Существует значительное количество запретов и ограничений, которые необходимо учитывать фармкомпаниям при продвижении своей продукции. Сложность заключается в том, что они разбросаны по разным отраслям права. При заключении договоров о создании, размещении рекламных материалов сторонними организациями следует четко разделить обязанности и ответственность за несоблюдение данных требований.

Законодательство накладывает множество запретов и ограничений, которые нужно учитывать фармкомпаниям при продвижении продукции. К тому же оно постоянно меняется. Чтобы избежать негативных последствий при работе с провайдерами рекламных услуг, которые не всегда глубоко погружены в специфику фармотрасли, следует особенно тщательно подойти к содержанию заключаемых с ними договоров. На что обратить особое внимание и какая практика правоприменения сложилась, вместе с экспертами изучил «ФВ».

В договоре на рекламные услуги крайне важно детально прописать предмет договора, права и обязанности сторон, права на результаты интеллектуальной деятельности, требования к качеству услуг.

«Недавно принятыми поправками к закону о рекламе (Федеральный закон от 11.03.2024 № 42-ФЗ) вводится запрет на распространение рекламы в информационных ресурсах иноагентов, — говорит адвокат, партнер юридической фирмы Brace Роман Шабров. — Ответственность за его нарушение предусмотрена как для рекламодателя, так и для рекламораспространителя».

Поэтому фармкомпаниям как заказчикам услуг необходимо также самостоятельно проводить проверки провайдеров услуг на предмет признания их иноагентами, подчеркивает эксперт. В противном случае им могут грозить штрафы до 500 тыс. руб.

«Обсудите функцию фармаконадзора, и кто будет ее выполнять, — рекомендует генеральный директор агентства мультимедийных коммуникаций «АСВ Медиа» Марина Яровикова. — В частности, кто будет отслеживать комментарии пациентов в рамках реализуемой коммуникационной кампании под постом, текстом на сайте и пр.».

Фото: ru.123rf.com

Екатерина Погонцева

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