Президент поручил правительству проработать тему развития саморегулирования в фармдеятельности

В феврале 2023 года ААУ (СРО) «СоюзФарма», в частности, просила официально признать результаты ее аудитов, проходящих в аптеках. В таком случае фарморганизации, которые прошли проверки саморегулируемых организаций, могли бы рассчитывать на снижение категории риска, если до сих пор она была высокой. Однако инициатива была раскритикована Минздравом.

«Мы направляли в Минздрав свои предложения о развитии института саморегулирования в сфере фармацевтической деятельности и в декабре 2023 года получили пространный ответ, суть которого сводилась к тому, что данная сфера в дополнительном участии СРО не нуждается, что государственные органы все и так держат под контролем», — прокомментировала «ФВ» исполнительный директор ААУ (СРО) «СоюзФарма» Мария Литвинова.

Механизм саморегулирования в сферах охраны здоровья, обращения лекарственных средств и медицинских изделий никогда не внедрялся в России, ввиду чего проработка данного вопроса должна сопровождаться анализом российской и зарубежной правоприменительной практики, результатов проведения статистических, социологических и политических исследований, оценкой социально-экономических, политических, юридических и иных последствий, сказано в письме на пяти страницах, подписанном заместителем министра Сергеем Глаголевым.

«В рамках поступивших обращений союза фармацевтических работников и Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» по рассматриваемому вопросу не были представлены аргументированные доводы преимущества механизма саморегулирования перед государственным федеральным контролем. Учитывая все изложенное, Минздрав не поддерживает внедрения саморегулирования в сферу деятельности аптечных организаций», — подчеркивается в ответе отраслевого ведомства.

«Поручение правительству — это, конечно, хорошо, но то, что в конечном счете СРО наделят более широкими полномочиями, совсем не обязательно», — резюмировала Литвинова.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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