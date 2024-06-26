Минздрав: в 2024 году рост цен на ЖНВЛП ниже уровня инфляции

В 2024 году рост цен на лекарства из перечня ЖНВЛП составляет порядка 3,3% и не превышает уровня инфляции. Удорожание остальных лекарств, которые не относятся к жизенно важным, держится на уровне 4,1%. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

«Рост цен на ЖНВЛП сегодня ниже уровня инфляции, это порядка 3,3% в 2024 году, если мы транспонируем это на годовой уровень. И цены на лекарственные препараты, которые не входят в сегмент ЖНВЛП, повысились на примерно 4,1%», — сказал он, отметив, что Розравнадзор в режиме реального времени мониторит розничные цены на лекарства.

При этом ранее директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Владислав Шестаков говорил, что в 2023 году цены на российские лекарства выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим годом (цены на ЖНВЛП — на 0,6%).

gxpnews