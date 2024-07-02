«Нанолек» создаст научно-практический центр для разработки вакцин в Кировской области

«Нанолек» планирует открыть новый R&D-центр, одной из главных задач которого станет создание вакцин от разработки активного вещества до проведения доклинических и клинических исследований. На базе центра планируется разработка вакцин от социально значимых заболеваний, включая вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) и опоясывающего герпеса.

Компания «Нанолек» сообщила, что планирует открыть научно-практический центр фармацевтической разработки в Кировской области, на базе собственного биотехнологического комплекса. Он станет преемником Центра ранней разработки компании, который находится в наукограде Пущино. Как сообщили в пресс-службе компании, одной из основных задач центра станет создание отечественных вакцин против социально значимых заболеваний от разработки активного вещества до клинических исследований.

В 2020 году «Нанолек» начал разработку первой российской вакцины против ВПЧ. Ранее ФВ писал, что компания завершила III фазу клинических исследований среди здоровых и ранее непривитых взрослых в возрасте от 18 до 45 лет. На этом этапе препарат сравнивали с вакциной «Гардасил» компании MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Вакцина показала высокую с ней сопоставимость по эффективности, безопасности и формированию иммунитета к четырем типам ВПЧ (6, 11, 16, 18). У большинства участников исследования уже после однократного введения выработались к ним антитела.

Компания проводит клиническое исследование III фазы вакцины против ВПЧ у детей и подростков. Планируется, что вакцина выйдет на рынок в 2025 году под торговым наименованием «Цегардекс».

Кроме того, в марте 2023 года стало известно, что «Нанолек» планирует создание первой отечественной вакцины против опоясывающего герпеса. В настоящее время ведется разработка генетических конструкций, культивирование, выделение и очистка антигенов. Старт доклинического исследования планируется в 2025 году.

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

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