«Гротекс» не смог оспорить патент на созвучное Трекрезану название

Как указывается в заключении Роспатента, возражение подано в службу в ноябре 2023 года. Изначально оспариваемый товарный знак принадлежал компании «ГлобалМедФарм». Он был зарегистрирован в конце ноября 2018 года. Позднее, в 2020 году, исключительные права на «Трекресил» были переданы «Константа-Я». Товарный знак защищен Роспатентом до марта 2028 года.

«Неловия» в возражении указала, что оспариваемый товарный знак не соответствует нормам ГК РФ и Парижской конвенции по охране промышленной собственности, так как сходен до степени смешения со средствами индивидуализации заявителя, запатентованными с 2006 по 2010 год. В возражении фармкомпания подчеркнула, что сделала свой товарный знак узнаваемым благодаря рекламе, и указала: «Оспариваемый знак способен ввести в заблуждение относительно действительного производителя <…>, а также действия правообладателя по регистрации оспариваемого знака являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией».

В заявлении «Неловия» сослалась на патентный спор с «Усолье-Сибирским химико-фармацевтическим заводом», который длился с 2021 по 2023 год. В ходе этого дела учредитель «Гротекса» оспаривал отказ Роспатента рассмотреть жалобу об отмене патента химфармзавода на схожее наименование препарата «Трекрезолид». Суд постановил службе пересмотреть возражение «Неловии», а Верховный суд РФ оставил это решение без изменения. Патент на именование «Трекрезолид» на данный момент все еще сохраняется у завода.

Роспатент в удовлетворении нынешнего требования «Неловии» отказал, сославшись на низкую степень сходства и отсутствие ассоциации друг с другом в гражданском обороте. Помимо этого, Роспатент обратился к заключению Лаборатории социологической экспертизы, приведенному компанией «Константа-Я». Тематическое исследование продемонстрировало, что товарный знак «Трекресил» не вводит потребителя в заблуждение, так как подавляющее большинство респондентов предполагали, что Трекресил и Трекрезан выпускаются разными производителями.

Препарат Трекрезан (оксиэтиламмония метилфеноксиацетат) используется для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний. С 1990-х годов его выпускал именно Усолье-Сибирский химфармзавод, однако в 2020 году права на товарный знак получила «Неловия», которая стала производить препарат под этим названием на площадке Solopharm в Петербурге. Попытки Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода опротестовать товарный знак «Неловии» пока не увенчались успехом.

В начале июня Верховный суд (ВС) опубликовал решение по другому громкому патентному спору AstraZeneca с KRKA о дапаглифлозине, используемом в препарате от сахарного диабета II типа Форсига. Суд признал легитимность продления патента AstraZeneca на действующее вещество, поставив под сомнение решение компании «Акрихин» начать реализовывать собственный дженерик через госконтракты.