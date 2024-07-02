Pfizer назначает нового коммерческого директора по онкологии из Novartis

Pfizer объявила о назначении Тины Дейнан, бывшего старшего вице-президента по онкологии в Novartis, на должность коммерческого директора по онкологии, сообщает Fierce Pharma. Дейнан сменит Сунита Варму, который уходит на пенсию после 15 лет работы в компании.

Сунит Варма, нынешний коммерческий президент онкологического подразделения Pfizer, объявил о своем уходе на пенсию через LinkedIn. На его место назначена Тина Дейнан, доктор философии, которая присоединится к Pfizer этой осенью. Дейнан имеет богатый опыт в онкологии, включая 15 лет работы в Bristol-Myers Squibb, где она руководила запуском значимых иммунотерапевтических препаратов против рака.

Варма останется в компании до начала 2025 года, чтобы обеспечить плавный переход. Крис Бошофф, главный онкологический специалист Pfizer, заявил, что реорганизация подразделения онкологии была частью стратегии компании по расширению и выпуску восьми новых препаратов к 2030 году. Этот план включает недавнее приобретение Seagen за $43 млрд.

Pfizer стремится к тому, чтобы новые препараты стали блокбастерами в таких областях, как рак молочной железы, мочеполовая система, гематология и грудная клетка. В недавнем интервью на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии Варма отметил, что текущие усилия по сокращению расходов не затронут онкологическое подразделение, так как оно уже прошло через свои собственные реформы.

gxpnews