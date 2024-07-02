Pfizer назначает нового коммерческого директора по онкологии из Novartis

Pfizer объявила о назначении Тины Дейнан, бывшего старшего вице-президента по онкологии в Novartis, на должность коммерческого директора по онкологии, сообщает Fierce Pharma. Дейнан сменит Сунита Варму, который уходит на пенсию после 15 лет работы в компании.
Сунит Варма, нынешний коммерческий президент онкологического подразделения Pfizer, объявил о своем уходе на пенсию через LinkedIn. На его место назначена Тина Дейнан, доктор философии, которая присоединится к Pfizer этой осенью. Дейнан имеет богатый опыт в онкологии, включая 15 лет работы в Bristol-Myers Squibb, где она руководила запуском значимых иммунотерапевтических препаратов против рака.
Варма останется в компании до начала 2025 года, чтобы обеспечить плавный переход. Крис Бошофф, главный онкологический специалист Pfizer, заявил, что реорганизация подразделения онкологии была частью стратегии компании по расширению и выпуску восьми новых препаратов к 2030 году. Этот план включает недавнее приобретение Seagen за $43 млрд.
Pfizer стремится к тому, чтобы новые препараты стали блокбастерами в таких областях, как рак молочной железы, мочеполовая система, гематология и грудная клетка. В недавнем интервью на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии Варма отметил, что текущие усилия по сокращению расходов не затронут онкологическое подразделение, так как оно уже прошло через свои собственные реформы.