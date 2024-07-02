Минздрав пытался закупить дженерик ВИЧ-препарата, находящегося под патентной защитой

Минздрав России впервые предпринял попытку закупить российский дженерик дорогостоящего ВИЧ-препарата долутегравира, находящегося под патентной защитой, пишет «Ъ». Однако исполнение контракта временно приостановлено по решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за жалобы британского холдинга GSK, производителя оригинального лекарства. Эксперты предупреждают, что, если договор будет заключен, дистрибьютору «БСС» придется возместить Минздраву издержки, связанные с нарушением интеллектуальных прав.

21 июня дистрибьюторское подразделение GSK, «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», подало жалобу в ФАС на аукцион по федеральной закупке долутегравира стоимостью 1,86 млрд рублей. Впервые победителем стала компания «БСС», предложившая цену на 20 млн рублей меньше, чем «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». В результате подписание контракта между «БСС» и подконтрольным Минздраву ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» было приостановлено.

На долутегравир, по данным экспертной группы «Здравресурс», в 2023 году приходилась наибольшая доля бюджетных закупок среди все антиретровирусных средств – 33%, или 10,34 млрд рублей. В ФКУ напомнили, что 3 июля должны быть подведены итоги другого аукциона на закупку долутегравира с начальной ценой 1,38 млрд рублей. В GSK, «БСС» на запрос «Ъ» не ответили.

В жалобе «ГлаксоСмитКляйн Трейдинга» утверждается, что только «дочка» GSK уполномочена поставлять свой оригинальный препарат «Тивикай», защищенный патентом ЕАЭС до 2029 года. В жалобе компании указывается, что «БСС» не обращалась в «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» с предложением закупать оригинальное средство по госконтракту. В компании приходят к выводу, что «БСС» вызвалась поставить в рамках гостендера дженерик. Свои аналоги долутегравира с конца 2023 года зарегистрировали два российских производителя – «Р-Фарм» и «Промомед», зарегистрировав и предельную цену на них на уровне 4100 рублей, что на 26% меньше оригинального препарата.

Источники сообщают, что «БСС» собиралась поставить Минздраву препарат «Промомеда», который не ответил на вопрос о договоренностях с «БСС», но сообщил, что «обладает нужными мощностями для удовлетворения потребностей страны в препарате» и соблюдает действующее законодательство, в том числе касающееся интеллектуальной собственности. В «Р-Фарм» заявили, что не имеют договоренностей с «БСС» о поставке своего долутегравира.

Кроме того, GSK указала на неверное, по мнению компании, формирование начальной стоимости контракта. По объявленной цене компания соглашалась поставить долутегравир только по долгосрочному контракту на полтора года, тогда как проведенная закупка рассчитана на поставку препарата до 1 декабря 2024 года, указывают в «ГлаксоСмитКляйн Трейдинге». Как полагают в компании, низкая цена и спровоцировала участие поставщиков дженериков в аукционе.

gxpnews