Школьники реализуют научный проект «Р-Фарм» на профильной смене в «Сириусе»

На федеральной территории «Сириус» стартовала Всероссийская научно-технологическая программа «Большие вызовы». 436 школьников из 71 региона России попытаются найти решения актуальных задач, стоящих перед страной. Ребята будут работать в научных аудиториях и лабораториях Университета и Образовательного центра «Сириус» под руководством лучших ученых и экспертов, среди которых — представители группы компаний «Р-Фарм».

На «Больших вызовах» разработают 79 проектов по 14 различным направлениям, в том числе новому «Экология и изучение изменений климата».

В рамках трека «Агропромышленные и биотехнологии» компания «Р-Фарм» предложит учащимся создать платформу для определения природы патогена, вызывающего «болезнь Х». Команда проекта подберет состав и концентрацию реагентов набора для качественного иммуноферментного определения С-реактивного белка, праймеры и условия ПЦР для определения бактериальных генов у возбудителя. Система будет верифицирована с помощью метода секвенирования: участники познакомятся с методами «мокрой» биологии и биоинформатики.

Кроме практической части, участников ждет глубокое погружение в теорию. Вместе с экспертами «Р-Фарм» они рассмотрят характеристики и перспективы развития вселенной патогенов, изучат современные диагностические возможности, познакомятся с терапевтическими решениями в экстремальных условиях на примере COVID-19.

Результаты совместной работы школьников и специалистов будут представлены в конце профильной смены на фестивале проектов.

«На профильные смены в «Сириус» приезжают талантливые ребята, которые прошли долгий и трудный конкурсный отбор. Для нас это прекрасная возможность познакомиться с ними не только на основе внешних рекомендаций, но и в процессе выполнения нашего проекта. Мы можем посмотреть, как они с ним справятся, какие получат результаты, а лучших участников замотивировать на будущую работу в «Р-Фарм» уже сейчас», — рассказала директор департамента подготовки кадров «Р-Фарм» Екатерина Репкина.

gxpnews