ФАС признала необоснованной жалобу на закупку дженерика против ВИЧ

ФАС признала необоснованной жалобу российского подразделения GSK на условия госзакупки дженерика препарата «Тивикай» от ВИЧ. Компания пыталась защитить патентное право на оригинальный препарат долутегравир.

ФАС признала необоснованной жалобу подразделения британской GSK АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» на условия проведенного аукциона по закупке Центром лекобеспечения дженерика препарата долутегравир от ВИЧ. Об этом рассказали «ФВ» в пресс-службе антимонопольной службы.

Отмечается, что комиссия ФАС приняла такое решение 2 июля после исследования материалов дела. «В связи с этим приостановка проведения конкурентной процедуры снята», — добавили в пресс-службе. Подробности они не привели.

GSK, правообладатель патента на долутегравир «Тивикай», пробовал остановить закупку через ФАС. Компания попыталась создать прецедент быстрого противодействия нарушению патента, так как в Арбитражном суде патентные дела рассматриваются долго и закупку дженерика будет трудно остановить, говорит юрист, автор проекта IP Lapa Анна Лапа. ФАС признала жалобу необоснованной, поскольку планы БСС пойти в обход правообладателя не доказаны.

В данном случае ограничения на участие в аукционе основаны на том, что препарат защищен действующим патентом GSK. «Чтобы изобретение скопировать и на нем зарабатывать нужно либо разрешение от правообладателя, либо от Межведомственной комиссии правительства, либо принудительная лицензия через суд», — говорит юрист. Для этого нужны основания, а GSK участвует в аукционах, значит, использует свою лицензию. Условия для разрешения правительства — это угроза национальной безопасности, и такое решение нужно обосновать. Дальнейшая судьба GSK зависит от того, пойдет ли компания в суд.

Тендер на поставку лекарства был объявлен 29 мая, заказчиком выступал Центр планирования и организации лекобеспечения граждан. GSK подала жалобу 21 июня, в результате ФАС приостановила закупку, и подписание контракта было приостановлено.

GSK жаловалась в ФАС, что в тендере на закупку препарата долутегравир (выпускается под брендом «Тивикай») победила российская компания ООО «БСС», предложившая на 20 млн руб. меньше начальной цены закупки (1,86 млрд руб.). В документе говорилось, что только британский производитель оригинала GSK имеет право поставлять этот препарат, защищенный до 2029 года патентом компании.

Президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский накануне сказал «ФВ», что тендеры должны проводиться с учетом лекарств, замена которых согласована с пациентами. По его словам, даже одна закупка погашает риски санкций и штрафы, которые могут последовать за закупкой дженериков, нарушивших патентную защиту.

Фото: freepik

Екатерина Ракитина

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