Комиссар FDA: дефицита химиопрепарата цисплатин в США нет Мишустин: «Доля отечественного производства ЖНВЛП будет увеличена до 90%» » Голикова: «Отрасли потребуется 50 тысяч специалистов до 2030 года» «В России почти 118 млн человек ежегодно получают медицинскую помощь, что составляет 81% населения страны», – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на стратегической сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья». Она также добавила, что к 2030 году фармацевтической и медицинской промышленности потребуется 50 тысяч специалистов. По ее словам, в 2023 году импорт медицинских изделий сократился на 4,5%, а более 60% продаваемых в стране лекарств уже производится внутри России. Согласно презентации Голиковой, кадровая потребность фармацевтической промышленности до 2030 года – это 7200 специалистов с высшим образованием и 9800 специалистов со средним профессиональным образованием. В свою очередь, в медицинской промышленности – 23,9 тысячи специалистов с высшим образованием и 9200 специалистов со средним профессиональным образованием. «Рост потребности специалистов для медицинской промышленности вызван увеличением критической номенклатуры почти в пять раз», – пояснила она. Вице-премьер подчеркнула важность расширения собственного производства радиофармацевтических лекарственных препаратов. По ее словам, в России их применяют в основном для диагностики и контроля онкологических заболеваний, при этом слабо развита тераностика, пишет ТАСС. «Нам предстоит сконцентрировать усилия производителей на тех радиофармацевтических препаратах, которые мы не производим. Из них приоритетными являются 29. Особенно подчеркну необходимость организации собственного производства рубидия для диагностики ишемических заболеваний сердца», – подытожила она. «На текущий момент они включают 186 лекарственных препаратов и 368 медизделий, необходимых системе здравоохранения. Данные карты стали основой перечня конечной продукции, которая будет создана в рамках нацпроекта», – сказала она на стратегической сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья». Голикова добавила, что для лекарственных препаратов и медизделий в РФ классификации уже нормативно закреплены, новые не требуются. Но при этом она сообщила, что импорт медизделий в РФ сократился в 2023 году на 4,5 п. п., что связано в том числе с развитием российского производства более дешевой и конкурентоспособной продукции. «Обращу внимание, что в 2023 году мы отмечаем снижение импорта медицинских изделий на 4,5 [процентных] пункта. Это связано как с развитием российского производства более дешевой и конкурентоспособной продукции, так и со снижением фактической потребности в такой продукции после ажиотажного спроса 2022 года», – сказала она. По ее словам, в результате среднегодовой прирост объема промышленного производства лекарственных препаратов и медицинских изделий превышает другие сферы экономики и выходит на третье место среди других отраслей. Что касается лекарств, Голикова уточнила, что 63% продаваемых в РФ лекарственных препаратов производится в стране. «За последние три года российский рынок демонстрирует рост как в натуральном, так и в денежном выражении. 63% продаваемых лекарственных препаратов производится в стране. Это каждая третья упаковка из пяти, потребляемых гражданами», – сказала она. Вице-премьер уточнила, что почти 46% всех наименований лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных, производится в России по полному циклу, включая синтез субстанции. Треть всех закупаемых медицинских изделий российского производства. Ранее Голикова сообщала, что нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья», который стартует в 2025 году, объединит и скоординирует все виды исследований и разработок в медицине. В рамках нацпроекта усилия сконцентрируют на прорывных технологиях – это внедрение в клиническую практику высокотехнологичных лекарственных препаратов, инновационных медицинских изделий, новых клеточных продуктов, биомедицинских технологий, радиофармацевтических препаратов, развитие в здравоохранении искусственного интеллекта. gxpnews