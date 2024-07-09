В Японии порядка 500 человек госпитализированы после приема БАД с красным рисом кодзи

Прием БАД с экстрактом красного дрожжевого риса кодзи (ферментированный рис, получаемый путем добавления специального вида плесени, придающей конечному продукту характерный цвет) производства компании Kobayashi Pharmaceutical стал причиной для госпитализации 492 человек в Японии. Из них 291 имеет заболевание почек. По предварительным данным, еще 175 пациентов скончались. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Точные причины смерти 175 человек пока еще не выяснены, однако ранее, в апреле 2024 года, Reuters сообщал о гибели пяти жителей Японии после приема БАД и связывал случившееся именно с рисом кодзи. Как сообщается в инструкции к продукту, пищевая добавка предназначена для снижения уровня холестерина.

За последние три финансовых года компания Kobayashi, базирующаяся в Осаке, реализовала около миллиона упаковок БАД (они продавались в том числе и в России). Сейчас продукция отозвана: проводится расследование. В компании заявляют, что тяжелые побочные реакции, вплоть до летального исхода, могут быть связаны с токсичной пуберуловой кислотой, которую выделяет плесень, применяемая при производстве.

gxpnews