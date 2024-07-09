В Тюменской области создадут GMP-центр для студентов-фармацевтов

Межуниверситетский кампус в Тюменской области, реализуемый в рамках национального проекта «Наука и университеты» и курируемый Минобрнауки РФ, станет площадкой для проекта по подготовке кадров для фармацевтической отрасли. По словам главы региона Александра Моора, для этого на базе кампуса будет создана школа «БиоТехФарм». Проект реализуется при участии российской компании Biоcad.

«В межуниверситетском кампусе в Тюмени создадим передовую инженерную школу „БиоТехФарм“. <…> Школа займется подготовкой востребованных кадров для медико-фармацевтического кластера региона: биоинженеров, биотехнологов, биоинформатиков, биофармацевтов. Все это в сотрудничестве с нашим медицинским университетом», – написал он, имея в виду Тюменский ГМУ.

В исследовательских лабораториях кампуса планируется разработка лекарств и создание диагностических тест-систем с применением технологий искусственного интеллекта. Помимо прочего, в сотрудничестве с ТюмГМУ предполагается открытие GMP-центра для обучающихся.

Напомним: проект межвузовского кампуса предполагает строительство 10 объектов, среди которых учебно-лабораторный комплекс, технопарк, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр, четыре общежития и гостиница. Кампус вместит порядка 5000 студентов. Возведение зданий начнется в 2025 году, бюджет проекта составит 32 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в ТюмГМУ открылась научно-исследовательская лаборатория «МорфоЛаб». Основные направления для экспериментов – регенеративная медицина и имплантология. Проводимые здесь исследования должны лечь в основу проектов, которые будут реализовываться в межвузовском кампусе.

gxpnews