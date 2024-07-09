Abbott получила иск из-за молочной смеси для недоношенных, применяемой в реанимациях

В понедельник производитель детских смесей Similac — компания Abbott — предстанет перед судом по иску о том, что ее продукт, используемый в отделениях интенсивной терапии новорожденных, может вызвать смертельно опасное заболевание кишечника, а также смерть. Адвокаты компании и жительницы Иллинойса Марго Гилл выступят перед присяжными в Сент-Луисе, штат Миссури, и ожидается, что судебное разбирательство продлится почти весь оставшийся месяц, сообщает Reuters.

Гилл утверждает, что у ее ребенка, родившегося на раннем сроке, развился некротизирующий энтероколит в результате кормления продуктами Abbott, предназначенных для недоношенных. Он выжил, но, согласно иску, испытывает серьезные проблемы со здоровьем (заболевание, вызывающее гибель тканей кишечника, в основном поражает новорожденных и имеет смертельный исход от 15 до 40%).

Дело касается именно тех молочных смесей и продуктов для обогащения материнского молока, которые дают младенцам в больницах, а не тех, что продаются в магазинах. Такие смеси считаются врачебным сообществом частью стандарта медицинской помощи. В октябре 2023 года Abbott объявила о прекращении продаж всех пробиотических детских смесей, в частности Similac Probiotic Tri-Blend, из-за того, что, по данным FDA, недоношенные дети подвергаются риску инфекции, вызванной бактериями или дрожжами.

gxpnews