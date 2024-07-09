Компания «Спарго Технологии» выпустила новый релиз облачной платформы F3 TAIL Web

«Главная цель этого обновления – максимально адаптировать продукт под ежедневные потребности аптек. Мы работали напрямую с пользователями, а затем улучшали уже существующие опции F3 TAIL Web на основании их рекомендаций. Развитие продукта не прекращается ни на минуту – это лишь первый масштабный релиз. Впереди еще много полезных новинок, над которыми мы работаем прямо сейчас», – комментирует Александр Лисин, начальник отдела сервиса АО «Спарго Технологии».

F3 TAIL Web разработан специально для фармацевтической розницы, внесен в реестр российского программного обеспечения Минцифры и распространяется в режиме SaaS, а это дешевле, чем покупка коробочных решений. Ключевая особенность в простоте установки – управление всеми бизнес-процессами аптеки происходит через браузер без установки программного обеспечения (в режиме WEB-клиента). Среди прочих преимуществ –минимальные требования к организации рабочего места, работа через популярные браузеры и на различных устройствах, простая интеграция с маркетплейсами, экономия на покупке дорогостоящего оборудования. Интуитивно понятный интерфейс поможет сотрудникам аптеки быстро освоиться и начать работу с программой.

Проводниками в мир опций F3 TAIL Web выступят специалисты «Спарго Технологии» на бесплатном вебинаре 11 июля 2024 года. Регистрация: https://www.spargo.ru/webinars/f3tailweb/.

АО «Спарго Технологии» – отечественный разработчик специализированных решений для автоматизации бизнес-процессов, востребованных на медицинском и фармацевтическом рынках на протяжении более 19 лет. АО «Спарго Технологии» входит в группу компаний «Протек».

F3 TAIL Web – кроссплатформенное SaaS-решение для автоматизации аптек и розничной торговли, работающее на отечественных ОС. Суть реализации: аптека подключается к уже готовому продукту через интернет, в свою очередь компания-разработчик предоставляет программное обеспечение и опции, необходимые для работы по подписке.

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