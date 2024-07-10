ГК «Р-Фарм» стала самой упоминаемой в СМИ фармкомпанией в 2023 году

Группа компаний «Р-Фарм» стала лидером среди фармацевтических компаний-производителей по упоминаемости в средствах массовой информации в 2023 году, следует из отчета сервиса «Медиалогия». При подготовке исследования были проанализированы материалы более 92 тысяч СМИ и 2,5 млрд аккаунтов соцсетей.

Общее количество сообщений в СМИ с упоминанием группы компаний составило 7361. «МедиаИндекс», который свидетельствует о ярком и позитивном присутствии компании в информационном поле, превысил 36 547 единиц. Общий охват (комментарии, лайки, репосты, анализ аудитории) в соцсетях – более 207 млн единиц.

Кроме количественных показателей, в отчете отмечены качественные характеристики материалов в СМИ. «Р-Фарм» возглавил рейтинг среди российских фармпроизводителей по количеству упоминаний в главной роли, когда компания выступает в качестве основного действующего игрока в публикациях. Число таких сообщений о «Р-Фарм» – более 7000.

Группа компаний стала лидером среди отечественных фармпредприятий по цитируемости – количество публикаций с прямой речью экспертов превысило 2800. Также «Р-Фарм» вошел в список топ-5 компаний, которые чаще всего упоминались в 100 наиболее влиятельных СМИ.

Помимо «Р-Фарм», в число наиболее упоминаемых компаний медиарейтинга в 2023 году вошли также «Промомед», Pfizer, Biocad и «Фармасинтез».

«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания – разработчик систем автоматизированного мониторинга и анализа контента в соцсетях и СМИ. Сервисы компании анализируют цитируемость источников медиа, оценивают эффективность PR и маркетинговых коммуникаций в режиме реального времени.

gxpnews