Российские ученые взялись за разработку вакцин против гриппа птиц для коров и кошек

Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных Россельхознадзора (ФГБУ «ВНИИЗЖ») работают над созданием вакцин против гриппа птиц для крупного рогатого скота, а также для кошек. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

Основанием для начала работ стали участившиеся в мире случаи выявления вируса гриппа птиц Н5N1 у млекопитающих и жвачных животных. Так, в начале июля, по данным Минсельхоза США, грипп птиц H5 подтвердился у коров на 139 фермах в 12 штатах. В штате Колорадо зарегистрировано 27 вспышек.

Одновременно с этим ученые ВНИИЗЖ ведут работу по созданию новых вакцин, предназначенных для защиты домашней птицы против высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) подтипа Н7. Штамм H7N3 активно распространяется в Австралии.

«Эта вакцина будет служить вакциной „резерва“ на случай вспышки ВГП Н7 в птицеводстве», – пояснила заведующая референтной лабораторией профилактики болезней птиц ФГБУ Наталья Мороз.

Ранее разработкой вакцин против птичьего гриппа для крупного рогатого скота озаботились белорусские ученые. По мнению директора Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Республики Беларусь Андрея Гончарова, несмотря на то что случаи заражения коров не выявлялись в стране, необходимо заранее готовиться к новой эпидемии и превентивно разрабатывать профилактические препараты.

gxpnews