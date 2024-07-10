В Санкт-Петербургском политехе представили разработку нового онкопрепарата

В СПбПУ подчеркнули, что синтезированные учеными соединения ранее не были описаны в литературе, а проведенные исследования продемонстрировали многообещающие показатели вещества при использовании его в качестве противоопухолевого средства.

Разработкой занимаются ученые Института биомедицинских систем и биотехнологий в Лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ. Процесс разработки запущен в 2022 году.

В СПбПУ сообщили, что изначально благодаря новому универсальному однореакторному методу синтеза замещенных производных пирролотиенопиримидинов было выделено 21 новое соединение, шесть из которых продемонстрировали наиболее значительный противоопухолевый эффект в отношении клеток меланомы, рака молочной железы и колоректального рака. Среди них обнаружилось одно наиболее эффективное соединение, на тестировании которого ученые и сосредоточились.

Эксперименты in vivo с мышами – носителями меланомы показали, что уже на 15-й день синтезированное вещество значительно подавляет рост опухоли. Разработчики подчеркнули, что эффективность нового вещества превысила эффективность действующего вещества паклитаксела, включенного в перечень ЖНВЛП. Во время терапии у мышей не было замечено изменений во внутренних органах, что говорит об отсутствии общей токсичности у вещества.

Помимо этого, разработчики сообщили, что высокий показатель выхода соединения (98%) и подбор исходных реагентов позволил ученым значительно снизить себестоимость субстанции.

В СПбПУ пояснили, что сейчас проводят совместные исследования с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова по более детальному изучению безопасности полученных соединений. В дальнейшем планируется проведение доклинических исследований. Год ввода препарата в гражданский оборот разработчики пока не называют.

Проект «Цифровое моделирование и прогнозирование в медико-биологических системах» реализуется Научно-исследовательским комплексом СПбПУ «Цифровые технологии в медико-биологических системах» с 2020 по 2025 год. Помимо разработки лекарства от меланомы, ученые создают новые технологии и цифровые платформы для производства и оценки эффективности иммунобиологических препаратов, осваивают современные методы прижизненной визуализации активности нейросетей на животных, а также изучают природные источники лекарственных субстанций.

Фото: ncmu.spbstu.ru

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