Аптечная сеть «Эркафарм» запустит обратную франшизу

В «Эркафарм» уточнили, что для приобретателей прав на франшизу «Озерки» паушальный взнос будет отсутствовать, также ГК не будет взимать со своих агентов роялти. Владелец бренда при этом будет заниматься ассортиментным планированием и ценообразованием аптечных учреждений, доставкой товара, а также глобальным маркетингом.

В ГК подчеркнули, что ранее такая франчайзинговая модель на отечественном аптечном рынке представлена не была.

Председатель совета директоров Renewal (Производстванная фармацевтическая компания «Обновление») Владлен Калустов пояснил Vademecum, что основной выгодой для «Эркафарм» от принятия такого бизнес-решения станет популяризация бренда «Озерки». «Сам бренд по-своему является уникальным дискаунтером с собственными хорошо отработанными технологиями. Сегодня, когда переход от стратегии роста доходности к росту выручки необратим, открытие франшизы «Озерков» – это разумное решение».

По данным Аналитического центра Vademecum, аптечные сети «Эркафарм» и «Мелодия здоровья», принадлежащие ГК «Катрен», в 2023 году продемонстрировали выручку на уровне 92,35 млрд рублей. С этим показателем они заняли 5 место в рейтинге «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2023 года. На конец того года у аптечных сетей компании «Катрен» было 2 233 точки.

«Катрен» приобрела «Эркафарм», объединявшую аптечные сети «Доктор Столетов», «Озерки» и «Самсон-Фарма», в июне 2023 года. В марте 2024 года «Катрен» начала процесс перераспределения активов между аптечными сетями «Эркафарм» и «Мелодия здоровья». «Эркафарм» получила контроль над точками второй сети в Санкт-Петербурге. «Мелодия здоровья», в свою очередь, стала управлять точками в Саратове, Волгограде, Орле и Нижнем Новгороде.

Фото: erkapharm.com

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