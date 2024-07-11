Прокуратура Республики Алтай проверяет жалобы на отсутствие «Кетостерила» в аптеках

Прокуратура Республики Алтай организовала проверку после сообщений об отсутствии в льготных аптеках препарата «Кетостерил» и о его невыдаче нуждающимся. По данным регионального Минздрава, договор на поставку заключен, но доставить товар не могут из-за его отсутствия у поставщика. Об этом сообщают местные СМИ.

В ведомстве заявляют, что прикладывают максимум усилий для разрешения ситуации. При этом одна из жительниц республики заявляет, что пребывает без лечения «Кетостерилом» на протяжении трех месяцев. Препарат ей нужен ежедневно – в противном случае ей приходится проходить процедуру гемодиализа.

Ранее проблемы с закупкой льготных лекарств были зафиксированы в Хабаровском крае. В частности, проблемы возникли с обеспечением диабетиков инсулином. По словам врио губернатора края Дмитрия Демешина, вина лежит на сотрудниках регионального Минздрава, которые не сумели вовремя и качественно запустить конкурсные процедуры.

В связи с этим он предложил предусмотреть возможность предоставления компенсации при покупке медикаментов для «региональных» льготников.

«Один из вариантов решения проблемы с льготными лекарствами – компенсация покупки препарата из личных средств. Такая возможность, например, у федеральных льготников есть, но на региональном уровне мы эту программу не запустили», – сказал он.

gxpnews