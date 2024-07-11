C 2019 года в РФ зарегистрировано 35 медизделий с искусственным интеллектом

В течение пяти последних лет Росздравнадзор зарегистрировал 35 медицинских изделий с искусственным интеллектом (ИИ), из которых 28 созданы 18 российскими разработчиками. Об этом на круглом столе Совета Федерации на тему «Правовое регулирование функционирования систем искусственного интеллекта в РФ: вектор развития законодательства» сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.

«Если на начало 2019 года у нас не было ни одного зарегистрированного медицинского изделия [с ИИ], то на сегодняшний день у нас их уже 35, и 8 медицинских изделий было зарегистрировано только за первое полугодие этого года», — заявил он, добавив, что эти разработки используются для анализа фармакологической терапии, электронных кардиограмм, а также для выявления онкологических заболеваний и анализа данных электронной медицинской карты.

Цифровизация и искусственный интеллект — то, на что регионы обращают особое внимание в вопросах развития отрасли здравоохранения. Информационные технологии могут помочь не только в обработке снимков и принятии врачебных решений, но и в контроле за использованием медицинского оборудования и минимизации проблем в области лекарственного обеспечения. Подробнее — в интервью GxP News с министром здравоохранения Республики Башкортостан Айратом Рахматуллиным.

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