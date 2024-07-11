Строительство фармзавода в Северной Осетии заморозили из-за санкций

Строительство фармзавода по производству инфузионных растворов и концентратов в Северной Осетии временно приостановлено. По словам главы региона Сергея Меняйло, работы были заморожены из-за санкций, однако от идеи строительства не отказались.

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло на пресс-конференции рассказал журналистам, что строительство фармацевтического завода по производству инфузионных растворов и концентратов в селе Майрамадаг компанией «ПМК-Фарма» временно приостановлено, сообщает официальный портал правительства республики.

По словам Меняйло, продолжать закупку необходимого оборудования и пригласить специалистов для пусконаладочных работ невозможно из-за санкций. Однако от идеи построить завод инвестор не отказался, и земельный участок зарезервирован.

Оборудование для фармзавода было закуплено, растаможено и пришло в Москву. «Но специалисты, которые должны его устанавливать, наладить пуск и все остальное, они не приедут. Вообще. Вы же понимаете, что это все инвестором было оплачено, но деньги ему не вернули», — цитирует РБК главу региона.

Известно, что строительство намерены отложить до 2025 года. По информации Минпромторга региона, сейчас для объекта уже купили производственное оборудование полного технологического цикла. Были достигнуты договоренности по установке, монтажу и запуску производства, по трансферу технологии производства и контроля качества продуктов, а также обучению персонала.

Фото: официальный портал республики Северная Осетия-Алания

Дина Коблова

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