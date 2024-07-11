Минздрав отозвал регистрацию 13 лекарств

Министерство здравоохранения РФ отозвало регистрацию 13 лекарственных препаратов, информация об этом появилась в ГРЛС. Это в том числе антибиотик «Сивекстро» (тедизолид), применяемый для лечения осложненных инфекций кожи и мягких тканей, аналогов которого в России нет. Компания-производитель MSD заявляла о прекращении его поставок в страну – наравне с еще 10 препаратами – в 2022 году.

Тедизолид вошел в импортозамещающую программу Минпромторга «Продукты на полку», гарантирующую выдачу субсидии на выпуск аналогов патентованных зарубежных лекарств, которые отказываются от поставок продукции в Россию. Он также включен в список потенциально дефектурных препаратов, регистрация которых возможна по ускоренной процедуре.

Помимо него, регистрационного удостоверения лишились еще 12 лекарств (все решения приняты на основании заявок держателей документа). Три из них оригинальные: противоопухолевый «Элоксатин» (оксалиплатин) от Sanofi (есть аналоги), антитромботический «Плавикс» (клопидогрел) от Sanofi (в ГРЛС осталась другая дозировка) и противогрибковый «Ноксафил» (позаконазол) в форме таблеток от MSD (осталась суспензия).

Также в списке лекарств с отозванными регудостоверениями: «Авелокс» от Bayer, «Актиферрин», «Конвульсофин-ретард» и «Триметазидин-Тева» от Teva, «Аллопуринол», «Аллохол» и «Амброксол» от Борщаговского ХФЗ (Украина), «Саламол Стери-Неб» от «Нортон Хелскеа Лимитед», «Климадинон Уно» от «Бионорики».

gxpnews