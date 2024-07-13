Центр лекобеспечения объявил три аукциона на закупку ЛП для лечения гепатитов В и С

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит три аукциона на поставку препаратов энтекавир, глекапревир + пибрентасвир и рибавирин для обеспечения пациентов с гепатитами В и С, сообщил «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил девять аукционов на поставку семи ЛП для «Круга добра».

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Энтекавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг 8784,00 табл. (шт.) 233,58 2 051 766,72 12.07.2024 2 Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг 5980,00 табл. (шт.) 2001,60 11 969 568,00 17.07.2024 3 Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг 28 334,00 табл. (шт.) 17,67 500 661,78 16.07.2024

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