Центр лекобеспечения объявил три аукциона на закупку ЛП для лечения гепатитов В и С

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит три аукциона на поставку препаратов энтекавир, глекапревир + пибрентасвир и рибавирин для обеспечения пациентов с гепатитами В и С, сообщил «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения объявил девять аукционов на поставку семи ЛП для «Круга добра».
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Энтекавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг
|8784,00 табл. (шт.)
|233,58
|2 051 766,72
|12.07.2024
|2
|Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг
|5980,00 табл. (шт.)
|2001,60
|11 969 568,00
|17.07.2024
|3
|Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг
|28 334,00 табл. (шт.)
|17,67
|500 661,78
|16.07.2024