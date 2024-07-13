Eli Lilly вошла в топ-10 крупнейших компаний в 2023 году

В топ-10 рейтинга крупнейших по рыночной капитализации мировых компаний Statista вошла одна фармкомпания ‒ Eli Lilly. Такими показателями компания обязана в первую очередь своим препаратам от ожирения: Mounjaro и Zepbound. Ее основной конкурент ‒ датская Novo Nordisk ‒ заняла только 12-е место. Но, похоже, опередить Eli Lilly у датчан не выйдет: в начале июля вышло исследование, показавшее, что препарат Mounjaro обеспечивает более быстрое и значительное снижение веса, чем продукция Novo Nordisk.

Крупнейшей компанией мира в 2023 году стала Microsoft с рыночной капитализацией в $3,12 трлн. В пятерку лидеров также вошли несколько самых узнаваемых брендов в мире: Apple, NVIDIA, материнская компания Google Alphabet и Amazon. Saudi Aramco вошла в рейтинг самых прибыльных компаний мира с доходом до уплаты налогов почти в $250 млрд.

А вот на 8-м месте рейтинга Eli Lilly & Co. – единственная фармкомпания в топ-10 рейтинга Statista, с капитализацией $731 млрд (по данным другой аналитической платформы Koyfin – $823 млрд). Такими показателями компания обязана в первую очередь своим препаратам от ожирения: Mounjaro и Zepbound.

В первом квартале 2024 года продажи Mounjaro составили $1,8 млрд, что в три раза больше, чем год назад. Продажи другого препарата компании, Zepbound, зарегистрированного только в конце 2023 года, составили $517 млн.

А вот конкурент Eli Lilly, датская компания Novo Nordisk, также производящая препараты от ожирения Wegovy и Ozempic, смогла занять в рейтинге только 12-е место с капитализацией $581,08 млрд. При этом Novo Nordisk смогла опередить такие компании, как Visa, MasterCard, Procter & Gamble, Johnson & Johnson и LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton).

Топ-15 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации в 2023 году

Источник: рейтинг Statista

Именно в 2023 году рыночная стоимость Novo Nordisk существенно увеличилась, и еще в сентябре компания стала крупнейшей в Европе по капитализации, обогнав LVMH.

Но в начале этой недели, 8 июля, акции Novo Nordisk снизились на 1,8% на фоне публикации данных о том, что конкурирующий препарат компании Eli Lilly, Mounjaro, обеспечивает более быстрое и значительное снижение веса.

Оценка, опубликованная в медицинском журнале JAMA Internal Medicine, сравнивала эффективность тирзепатида, активного компонента Mounjaro и Zepbound компании Lilly, и семаглутида, основного компонента Wegovy и Ozempic компании Novo Nordisk, в снижении веса у людей с избыточным весом и ожирением.

Из-за отсутствия прямых сравнительных исследований этих компонентов ученые с мая 2022 года по сентябрь 2023 года изучили закономерности снижения веса, проанализировав медицинские карты и записи об отпуске рецептов. Среди 41 222 взрослых, участвовавших в исследовании, семаглутид принимали 32 029; тирзепатид ‒ 9193. Средний возраст составил 52 года, 12 970 (70,5%) были женщинами, 14 182 (77,1%) были белыми, 2171 (11,8%) чернокожими, 354 (1,9%) азиатами, 1679 были представителями других рас (или раса неизвестна). У 52% был диагностирован сахарный диабет второго типа. Средний исходный вес составлял 110 кг.

Наблюдение завершилось прекращением лечения у 55,9% пациентов, получавших Mounjaro, и у 52,5%, получавших семаглутид. Выяснилось, что пациенты, получавшие Mounjaro, значительно чаще добивались снижения веса. Изменений массы тела на фоне лечения было больше у пациентов, получавших Mounjaro.

После корректировки различных факторов риска для здоровья участники исследования пришли к выводу, что у людей, принимающих Mounjaro, на 76% больше шансов снизить массу тела не менее чем на 5%, более чем в два раза ‒ не менее чем на 10%, и более чем в три раза ‒ не менее чем на 15%, по сравнению с теми, кто принимает Ozempic.

gxpnews