Белорусский депутат: порядка 70% ЛП на рынке страны – отечественного производства

На территории Республики Беларусь функционируют около 40 фармацевтических предприятий. На их производственных площадках выпускают лекарства, которые занимают долю в 70% на фармрынке страны. Власти страны намерены развивать отрасль и дальше, усиливая имеющиеся предприятия и создавая новые. Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко.

Он отметил, что белорусские фармкомпании «активно работают на экспорт», поставляя продукцию в Россию, Китай, страны СНГ, а также на Африканский континент. Это позволяет ежегодно пополнять бюджет более чем на $200 млн, добавил депутат. «По оценкам экспертов, объем мирового фармацевтического рынка имеет ежегодный прирост около 8% и уже достиг 1 трлн условных единиц. Понятно, что Беларусь не имеет морального права отставать от этих тенденций, и в нашей стране на текущую пятилетку фармотрасль определена одной из прорывных точек роста промышленности», – констатировал Малашко. При этом конкретные задачи он не озвучил.

Как ранее сообщал министр здравоохранения республики Александр Ходжаев, 90% лекарств, применяемых в медучреждениях страны, отечественного производства. При этом по ценам белорусские медикаменты значительно дешевле по сравнению с импортными аналогами: разница, по его информации, достигает от полутора до шести раз.

gxpnews