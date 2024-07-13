Компания Pfizer намерена разработать ЛП для похудения следующего класса

Компания Pfizer заявила, что планирует начать клинические испытания переработанной версии препарата для похудения danuglipron, предназначенного для приема один раз в день, сообщает агентство Reuters. Производитель лекарств не назвал точных сроков разработки препарата. Он планирует оценить несколько доз переформулированного препарата во второй половине этого года, прежде чем перейти к клиническим испытаниям.

Компания заявила, что предварительные результаты исследования подтверждают эффективность приема препарата один раз в день, при этом у более чем 1400 здоровых взрослых добровольцев не наблюдалось повышения уровня печеночных ферментов. ГПП-1, изначально разработанные для лечения диабета второго типа, имитируют действие гормона ГПП-1, регулируя уровень сахара в крови, замедляя пищеварение и подавляя аппетит.

Некоторые аналитики ожидают, что к началу 2030-х годов объем продаж рынка препаратов для снижения веса, на котором в настоящее время доминируют Wegovy компании Novo Nordisk и Zepbound компании Eli Lilly, превысит $150 млрд в год. Новый препарат является частью второго поколения таблеток для снижения веса, разрабатываемых такими компаниями, как Eli Lilly и Novo Nordisk, что предоставит пациентам более удобную альтернативу инъекциям.

В прошлом году компания Pfizer заявила, что сосредоточилась на разработке новой версии danuglipron после того, как отказалась от версии lotiglipron, принимаемой дважды в день, поскольку большинство пациентов выбыли из исследования на средней стадии из-за высокого уровня побочных эффектов, таких как тошнота и рвота.

Аналитик JP Morgan Крис Шотт в исследовательской записке отметил, что экспериментальная таблетка для снижения веса компании Eli Lilly имеет значительное преимущество по времени вывода на рынок по сравнению с препаратом Pfizer, и он по-прежнему обеспокоен побочными эффектами препарата. Он сказал, что видит «ограниченную роль этого актива в отсутствие большей ясности относительно профиля переносимости новой формулы».

gxpnews