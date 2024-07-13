Первый российский биотехнологический ЛП от ревматоидного артрита «Артлегиа» получил сертификат «Сделано в России»

Первый отечественный биотехнологический препарат для терапии ревматоидного артрита «Артлегиа» получил сертификат «Сделано в России» для экспортного продвижения под национальным брендом, которое реализует Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ). Разработчиком препарата является группа компаний «Р-Фарм».

РЭЦ реализует программу продвижения под брендом «Сделано в России». Вступить в нее можно через бесплатную и быструю процедуру добровольного сертифицирования. Есть основное условие, чтобы получить сертификат: компания должна производить продукцию, которая обладает повышенными качествами или усовершенствованными характеристиками. Успешное подтверждение соответствия требованиям программы позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность продукции.

«„Артлегиа“ – это первый оригинальный отечественный биотехнологический препарат для терапии ревматоидного артрита, а также первое в мире разрешенное для коммерческого применения моноклональное антитело, ингибирующее непосредственно интерлейкин-6 (ИЛ-6)», – рассказали в «Р-Фарм».

Ревматоидный артрит – тяжелое инвалидизирующее заболевание, которое снижает качество и продолжительность жизни пациентов. Основу лечения составляет медикаментозная противовоспалительная терапия. Клинические исследования олокизумаба были проведены в рамках амбициозной программы «Р-Фарм» по разработке инновационных лекарственных препаратов. ВЭБ.РФ участвовал в финансировании международной части данной программы с 2015 года.

В 2020 году препарат «Артлегиа» был зарегистрирован в России для терапии пациентов с ревматоидным артритом средней/высокой степени активности. Производство препарата организовано на ярославском заводе «Р-Фарм». В настоящий момент «Артлегиа» включена в клинические рекомендации «Ревматоидный артрит» и рекомендации по терапии COVID-19 Минздрава России, а также в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Препарат зарегистрирован в Азербайджане, Казахстане, Киргизии и Беларуси, планируется регистрация в других дружественных странах.

gxpnews